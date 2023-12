Esplode cabina elettrica in corso Venezia: evacuate 200 persone

Milano, 14 dicembre 2023 – Allarme per un’esplosione in centro a Milano. Una cabina elettrica di trasformazione di media tensione è scoppiata sotto il palazzo di Confcommercio in corso Venezia. Lo fanno sapere i vigili del fuoco. A seguito dello scoppio si è resa necessaria l'evacuazione di duecento persone.

Nessuna di queste - fanno sapere i sempre i pompieri - è rimasta ferita. Le operazioni sono ancora in corso e al momento sembra che a causare lo scoppio sia stato un problema tecnico elettrico.

La testimonianza

"Abbiamo sentito due forti botti. Poi c'è stato del grande fumo, ma nessun fuoco". Lo racconta all'Adnkronos il segretario generale di Confcommercio Milano Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri, che insieme ai circa 250 dipendenti impiegati nella sede dell'associazione in corso Venezia si trova ancora in strada, dopo che è scoppiata una cabina elettrica che si trova negli scantinati del palazzo.

"Non ci sono stati feriti e questa è la cosa più importante. Ora è tutto tranquillo, ma siamo ancora in strada. Qui ci sono i vigili del fuoco, la polizia e i tecnici di Unareti, che dovranno mettere mano alla cabina", racconta Barbieri.