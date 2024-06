Scoppia la lite in condominio. Ferisce il vicino con una baionetta anziano denunciato per lesioni

La lite fra vicini di casa esplode prima dell’ora di cena, per motivi banali. Al culmine dell’alterco, spunta una baionetta, cimelio di guerra di proprietà di uno dei litiganti, un ottantenne melzese. Un fendente e la lama si è conficcata nel piede del vicino, 35 anni, anche lui di Melzo. Il ferito è stato trasferito in ospedale in codice verde e medicato. L’anziano feritore, portato in caserma, è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali e porto di oggetto atto a offendere. Sui motivi della baruffa, che poteva avere più grave esito, e di cui si sta comunque ancora appurando l’esatta dinamica, gli accertamenti sono a carico dei carabinieri. È accaduto tutto l’altra sera in via Ambrogio Villa, nel cuore del centro storico melzese.

La lite fra i due uomini, l’ottantenne e il vicino 35 enne, sarebbe esplosa all’improvviso per non meglio precisate ragioni di convivenza condominiale, probabilmente vecchie ruggini. Parole grosse e poi, all’improvviso, nelle mani dell’anziano, l’arma: una baionetta risalente ai tempi di guerra, con lama lunga una quarantina di centimetri, che a quanto risulta l’ottantenne deteneva in casa da molti anni. All’indirizzo del vicino di casa un colpo che lo ha raggiunto al piede. Immediatamente, e mentre già il ferito veniva soccorso da altri vicini e cittadini intervenuti, sul posto si sono diretti soccorritori e pattuglie in forze dei carabinieri. Il 35 enne ferito è stato medicato e suturato in ospedale. L’ottantenne è stato portato in caserma e interrogato dai militari, cui avrebbe riferito la sua versione dei fatti. A suo carico, per ora, una denuncia in stato di libertà. La baionetta è stata naturalmente prelevata dagli operanti e messa sotto sequestro.