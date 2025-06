Scontro tra moto e furgone. Centauro 40enne gravissimo

Schianto fra furgone e moto sul rettilineo diretto alle autostrade, centauro quarantenne in fin di vita. È stato trasferito in ospedale con manovre cardiocircolatorie in atto, in codice rosso e in condizioni disperate. Il drammatico incidente si è verificato ieri nel pomeriggio a Cernusco sul Naviglio sulla sp113, il vialone diretto alle tangenziali, all’incrocio con via Resegone. Sulla dinamica, al vaglio della polizia locale di Cernusco, e con gli inquirenti al lavoro sino a tarda sera, riserbo massimo. Lo schianto sarebbe avvenuto all’altezza della laterale. Il centauro, un uomo residente a Milano, 41 anni non ancora compiuti, sposato, sbalzato dalla sella è finito sotto l’autocarro, rimanendo incastrato. Sul posto, oltre agli agenti, i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari del 118.

Le operazioni di soccorso sono durate a lungo, e così, alla presenza dell’autorità giudiziaria, i rilievi. Il motociclista, estratto dai pompieri e sottoposto a ogni manovra possibile di stabilizzazione da parte dei sanitari, è apparso subito gravissimo. È stato caricato in ambulanza alla volta dell’ospedale di Cernusco sul Naviglio, e affidato ai medici. Il conducente del furgone è stato sottoposto agli esami di rito e da normativa per tasso alcolemico e assunzione stupefacenti. A corredo del dramma una situazione difficilissima da gestire in termini di viabilità.

Lo schianto in ora di punta e i lunghi rilievi hanno obbligato alla chiusura del tratto stradale, ed è stato ordinato il divieto di svolta sulla provinciale da via Vespucci. Il traffico in città è rimasto paralizzato per ore, i divieti sono stati rimossi solo al termine del lavoro degli inquirenti. Un lavoro complesso a ricostruire una dinamica delicata. Il motociclo su cui il quarantenne viaggiava procedeva sulla provinciale, in arrivo da Cernusco e verso Brugherio. Prima del punto dell’impatto, a quanto risulta, un lungo segno di franata della moto, poi carambolata a lato strada mentre il conducente finiva sotto il furgone.

Per il momento nessuna dinamica ufficializzata, e solo ipotesi. Una di queste, quella che il furgone si fosse appena immesso sullo stradone dalla laterale, andando a incrociare la traiettoria dello scooter.