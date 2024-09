Scontro tra auto all’incrocio. Donna in condizioni critiche: "È passata col rosso"

Ancora sotto choc, il guidatore della Ford Focus che ieri poco dopo le 17 sulla Nuova Vigevanese ha raccontato di essersi "trovato di fronte, all’improvviso, l’altra macchina. Io avevo il verde, non pensavo di vederla sbucare da sinistra". L’altra auto, una Renault Twingo, arrivava da via Gramsci, quartiere Tessera, e ha ignorato il semaforo rosso, immettendosi nella strada statale 494. Dai primi accertamenti, la 53enne, residente a Corsico e di origini romene, non indossava la cintura di sicurezza. Anche per questo, le ferite riportate in seguito al violento impatto sono gravissime. Per estrarla dal suo veicolo, accartocciato dopo lo scontro, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno divelto il portellone per poter estrarre la donna.

Il 51enne al volante della Focus, finita fuori strada dopo l’impatto, dentro le aiuole spartitraffico, per fortuna non ha riportato gravi ferite e, visitato sul posto, non ha ritenuto di aver bisogno di cure aggiuntive. La donna, invece, è stata stabilizzata sul posto e portata con traumi alla testa, al torace e ferite a un braccio, in codice rosso all’ospedale Niguarda, con l’elisoccorso giunto sul posto con due ambulanze. Le condizioni sono disperate. La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente è affidata ai rilievi della polizia locale, intervenuta sul posto per mettere in sicurezza l’area e consentire agli operatori di primo soccorso di stabilizzare la donna ferita gravemente. Dai primi accertamenti e dal racconto di alcuni testimoni, pare confermata l’ipotesi che la donna non abbia rispettato il semaforo rosso.

Francesca Grillo