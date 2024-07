Scontri tra tifosi durante Italia-Spagna: sospesa licenza a un bar

Nel piazzale adiacente al bar era stato allestito, senza le dovute autorizzazioni, un maxi-schermo per vedere le partite degli Europei. Non solo. Durante il match Italia-Spagna, trasmesso proprio sul maxi-schermo, ci sono stati tafferugli tra gruppi di tifosi rivali, alcuni dei quali "in possesso di armi da taglio". Per questi motivi un bar di San Giuliano, il Colorado Cafè di via fratelli Cervi, dovrà restare chiuso per 15 giorni. A decidere la sospensione (temporanea) della licenza a carico del titolare dell’esercizio è stato il Questore di Milano Bruno Megale, al netto di alcuni sopralluoghi eseguiti dai carabinieri della compagnia di San Donato che sono intervenuti, in particolare, nel corso dei tafferugli di Italia-Spagna, quando un giovane, rimasto ferito durante i disordini, è stato trasportato in ospedale con una prognosi di sette giorni. Sono stati gli stessi carabinieri a notificare la sospensione della licenza al responsabile del bar.

A.Z.