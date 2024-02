Rita Trevisan scomparsa a Baranzate, ricerche senza sosta per trovare l’anziana

Grande apprensione a Baranzate, nel Milanese, per la sorte di Rita Trevisan, una donna di 86 anni scomparsa da domenica. L’anziana si sarebbe allontanata da casa nel pomeriggio senza fare più rientro né dare sue notizie ai familiari che ieri, lunedì 5 febbraio, hanno presentato denuncia ai carabinieri e fatto scattare le ricerche.

La donna sarebbe stata vista l’ultima volta da alcuni residenti, domenica pomeriggio intorno alle 16,30, nella frazione di Ospiate. Da quell’ultimo avvistamento il vuoto: il telefono cellulare risulta spento e della signora Rita non si hanno più notizie. Appelli sono stati lanciati anche sui social, dov’è stata diffusa una foto dell’anziana e un numero di telefono, affinché chi l’ha vista possa fornire notizie. Nelle ricerche sono impegnati i carabinieri, la polizia locale e numerosi volontari che hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per riportare a casa l’anziana.