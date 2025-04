Milano, sciopero selvaggio dei taxi in stazione Centrale

Milano - I tassisti di Milano hanno bloccato il servizio nella zona della stazione Centrale. Poco dopo le 14 di oggi martedì 15 aprile, i conducenti hanno interrotto senza preavviso il carico di clienti ai posteggi di piazza Luigi di Savoia: per alcuni minuti, sono rimaste in coda alcune decine di persone, che poi hanno capito quello che stava succedendo e si sono allontanate per cercare un altro mezzo di trasporto. Il servizio è stato bloccato anche sull'altro lato della Centrale, in piazza IV Novembre: anche lì c'è un presidio di una ventina di conducenti. La situazione è monitorata dalla polizia.

Stando a quanto risulta, la protesta è slegata dalle organizzazioni sindacali ed è partita dalla base, sempre con la stessa motivazione: stop all'abusivismo dei noleggiatori con conducente, più controlli nei confronti di "chi non rispetta le regole e ci ruba il lavoro". Nel mirino, in particolare, c'è sempre l'app Uber.

La convocazione via chat

L'iniziativa era stata preannunciata lunedì sera con un messaggio circolato nelle chat interne: "Con la timidezza non si va da nessuna parte, sappiatelo voi che lavorate da pochi anni e che sarete intimiditi dalle circostanze, all’inizio sarà come fare le nozze coi fichi secchi; prima si prepara il terreno e poi arrivano i grandi capi a mettere le bandierine, non preoccupatevi. Quando il risultato starà prendendo corpo, arriveranno a mettere la faccia anche loro. È sempre stato così e va bene così; è il solito balletto delle parti", l'incipit dell'appello alla base. "Continuiamo a lottare e a difendere il nostro lavoro dagli attacchi di quei tanti, troppi, che cercano di portarcene via intere fette, complici anche i traditori nostrani che ben conosciamo", la conclusione.

Dal Duomo a Linate, i prossimi blocchi

Se la protesta prenderà piede, i tassisti hanno intenzione di allargare il blocco anche ai parcheggi di piazza Duomo e dell'aeroporto di Linate. Da tempo, la categoria sta dando segnali del suo malessere. Nelle scorse settimane, più volte decine di conducenti di auto bianche si sono ritrovati il sabato sera in piazza Duomo per intercettare berline e van dei noleggiatori per verificarne documenti e scudetti di provenienza, mettendo in scena dei veri e propri blocchi.