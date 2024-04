Sciopero Polizia Locale domenica 7 aprile, lo stop del prefetto per salvare la Milano Marathon

Milano, 6 aprile 2024 – Lo sciopero della Polizia Locale di Milano previsto per domenica 7 aprile non ci sarà. Il Prefetto Claudio Sgaraglia, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ha infatti precettato gli agenti per evitare il caos durante la Milano Marathon che partirà domani alle 8,30 e si snoderà lungo la città, con partenza e arrivo in piazza Duomo,

La protesta era stata proclamata da Uilfpl, Cse-Flpl Sulple e Usb contro la richiesta del Comune di aumentare le pattuglie di notte. “Il provvedimento di precettazione – ha spiegato la Prefettura – si è reso necessario a seguito dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, tenutosi in lo scorso 2 aprile, tra i sindacati proclamanti lo sciopero e il Comune di Milano, per evitare disagi alla mobilità della cittadinanza in una giornata in cui la città di Milano sarà interessata dalla manifestazione podistica internazionale Milano Marathon, alla quale parteciperanno circa 8.000 persone, e in una corsa a staffetta, con una partecipazione stimabile in circa 20.000 persone, per un totale complessivo di 28.000 runners tra maratoneti e staffettisti”.