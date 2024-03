Mezzi pubblici, oggi sciopero Atm. Il punto della situazione: orari e fascia protesta

Milano, 22 marzo 2024 - E’ iniziato lo sciopero dei mezzi pubblici previsto per oggi venerdì 22 marzo.

Al momento comunica Atm che sono apert e le linee della metropolitana M1, M3, M4 e M5 mentre la M2 fa servizio tra Abbiategrasso/Assago e Cascina Gobba. Tram, bus e filobus invece sono in servizio.

Lo sciopero

I disagi per chi utilizza i mezzi pubblici Atm sono possibili dalle a 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio su metropolitana . Dalle 15 e le 18 è una “fascia protetta dove il servizio viene assicurato e i mezzi saranno regolarmente operativi.

I motivi dello sciopero

L’astensione dal lavoro è stata indetta dai Cobas. La protesta è “contro la liberalizzazione, privatizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM e per la reinternalizzazione dei servizi di TPL in appalto e/o subappalto; contro il progetto “Milano Next”, per la trasformazione di ATM S.p.A. in Azienda Speciale del Comune di Milano”, tra le altre motivazioni tutte legate alle condizioni contrattuali del personale c’è anche il tema della “tutela della sicurezza dei lavoratori più esposti ad atti aggressivi, anche con sistemi di protezione passivi”.

Nel week-end tocca ai treni

Pensavate che l’ondata di scioperi del personale dei mezzi pubblici fosse finita con oggi? E invece tra sabato e domenica sono a rischio i treni. Lo stop è di 24 ore dalle 21 di sabato 23 marzo alle 21 di domenica 24 marzo. La protesta nazionale è stata proclamata di Cub Trasporti e Sgb che chiedono un adeguamento dei salari rispetto all'inflazione per macchinisti e capitreno, un nuovo contratto nazionale e maggiore sicurezza e salute sul lavoro

Trenord orari

Ecco quanto comunicato da Trenord: “il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni o cancellazioni e trattandosi di una giornata festiva non sono previste le fasce orarie di garanzia. Sabato 23 marzo sera viaggeranno i treni con partenza prevista secondo l’Orario Ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano l’arrivo alla destinazione entro le ore 22:00. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Cadorna partenze da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio. Domenica 24 marzo, in occasione della “Stramilano 2024”, le corse autobus del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna, partono dalla fermata della M1 di Lampugnano ogni 30 minuti. Maggiori dettagli sul sito www.trenord.it e situazione in “real-time” sulla App Trenord.