L’Asst di Rho centro di epilessia di II livello

Importante riconoscimento l’Asst Rhodense: è stata riconosciuta da Lice (Lega Italiana Contro Epilessia) come Centro Epilessia Nazionale di II° livello per età infantile ed età adulta. Un premio al lavoro svolto dai team della neuropsichiatria infantile, diretta da Federico Raviglione e della neurologia, diretta da Maria Grazia Riggio. "E’ con grande soddisfazione che riceviamo questa notizia - afferma il direttore generale, Marco Bosio - La professionalità e la dedizione nell’ambito delle patologie neurologiche dell’età evolutiva e adulta ha portato il centro epilessia della nostra azienda ad essere riconosciuto come Centro Epilessia Nazionale di II° livello, sia per età adulta che per età infantile. Il nostro lavoro non si ferma qui: vogliamo migliorare sempre di più la qualità di vita delle persone che si rivolgono alle nostre strutture".

Attivo da 20 anni, il centro in questi anni è cresciuto nei servizi, ma anche nel numero dei pazienti. Per quanto riguarda la presa in carico dei pazienti in età infantile con patologie neurologiche l’Asst Rhodense ha due servizi di neuropsichiatria ospedalieri, a Rho e Garbagnate, 4 servizi territoriali (Paderno Dugnano, Bollate, Rho, Limbiate) dove bambini e ragazzi possono fare percorsi riabilitativi: fisioterapici, logopedici, psicomotori, psicologici. Inoltre ci sono due centri diurni semiresidenziali anche per disabilità complessa. Il Centro ha in carico più di 600 pazienti minori con epilessia. Per gli adulti, invece, il Centro epilessia ha due ambulatori settimanali a Garbagnate ed un ambulatorio a Rho. E questa attività ambulatoriale si integra con quella clinica che invece viene svolta nei presidi ospedalieri. Una delle ultime attività introdotte è il controllo in telemedicina che consente di monitorare lo stato di salute del paziente a distanza anche con la collaborazione di un caregiver.

Roberta Rampini