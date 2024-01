Sciopero mezzi mercoledì 24 gennaio: orari, linee coinvolte e fasce di garanzia per Atm e Trenord

Milano, 20 gennaio 2024 – Un mercoledì da leoni per i pendolari milanesi e lombardi. Il 24 gennaio è in programma uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, che coinvolgerà anche le linee Atm e i servizi di Trenord.

L’iniziativa è dei sindacati autonomi ma non è escluso, come spesso accade in queste occasioni, che successivamente si associno alla protesta anche altri lavoratori.

L’agitazione in Atm

La mobilitazione è organizzata dai sindacati Usb lavoro privato e Al Cobas. Per quanto riguarda le linee Atm a Milano lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio di mercoledì 24 gennaio dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio.

A rischio anche i viaggi sulla funicolare Como-Brunate, gestita dall’azienda di trasporti milanese. Diverse le motivazioni, per entrambi i sindacati: sul tavolo i temi dell’esercizio del diritto di sciopero, la questione salariale, la richiesta di stop ad appalti e subappalti ma anche il blocco delle spese militari e le grandi opere.

Le ripercussioni su Trenord

Lo sciopero, organizzato da Usb Lavoro Privato, coprirà tutta la giornata di mercoledì 24 gennaio e riguarderà esclusivamente il personale di Ferrovienord, gestore dell’infrastruttura. Ripercussioni, quindi, potrebbero coinvolgere il servizio offerto da Trenord.

Potrebbero essere interessati i treni circolanti esclusivamente su rete FerrovieNord:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese

S3 Milano Cadorna – Saronno

S4 Milano Cadorna - Camnago L.

Brescia/Iseo – Edolo

Sono coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi, ma saranno possibili ripercussioni sulle seguenti linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi

S2 Milano Rogoredo – Seveso

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate

S12 Milano Bovisa – Melegnano

S13 Milano Bovisa – Pavia

Sono previste fasce di garanzia: i treni che circolano esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9 arriveranno fino alla destinazione finale; nella fascia pomeridiana, invece, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 21

Per quanto riguarda i treni in arrivo/partenza da/per la rete di Rfi bisogna considerare l’orario di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus senza fermate intermedie, per i soli collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1); tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto per la linea S50.