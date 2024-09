Ripartenza con sciopero lunedì 9 settembre: mezzi Atm a rischio a Milano. Orari e fasce di garanzia per metro, tram e bus Scatta dalle 8.30 la protesta dei lavoratori per il rinnovo del contratto. Atm avvisa i cittadini: “Disagi per alcune linee soprattutto a partire dalle 18”