Sciopero dei mezzi lunedì 9 settembre a Milano: quando per metropolitana, tram e bus Atm

Milano – La settimana si apre con possibili disagi per chi si sposta usando i mezzi pubblici a Milano a causa di uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale proclamato per lunedì 9 settembre dai sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL e UGL FNA hanno proclamato uno sciopero. Quali sono gli orari dello sciopero a Milano? Ecco tutte le informazioni per chi usa metropolitana M1 (rossa), M2 (verde), M3 (gialla), M4 (blu) ed M5 (lilla) e i mezzi di superficie (tram e bus) di Atm.

Linee ATM

A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee Atm dalle 18 fino al termine del servizio.

Funicolare Como-Brunate

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 19:30 fino al termine del servizio.

Le motivazioni

Ecco le motivazioni dei sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti, FAISA CISAL e UGL FNA, che hanno proclamato lo sciopero. Lo sciopero è stato proclamato “nell’ambito della vertenza per il rinnovo del CCNL e dopo la prima azione del 18 luglio 2024, a conferma delle rivendicazioni già oggetto della piattaforma volta al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali”.

Adesione agli scioperi precedenti

Potete consultare le percentuali di adesione agli scioperi recenti del personale ATM attraverso il sito di Atm.

E i treni?

Per i treni la giornata critica è quella di oggi, domenica 8 settembre. Dalle ore 3 di domenica 8 settembre alle ore 2 di lunedì 9 settembre 2024 il sindacato USB lavoro privato ha proclamato uno sciopero Nazionale, che potrà generare ripercussioni al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza di Trenord. Le fasce di garanzia non saranno attive, poichè lo sciopero è in una giornata festiva.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express.

Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite l’App.