Frontale in moto contro un’auto. Morti carabiniere e fidanzata: "Era un servitore dello Stato"

di Alessandra ZanardiSAN GIULIANO MILANESEUn carabiniere della Tenenza di San Giuliano Milanese è morto lunedì in un tragico incidente stradale in motorino, nel comune di Sessa Aurunca, nel Casertano. La vittima, Matteo Ferrara, aveva solo 23 anni. Insieme a lui è morta anche la fidanzata, Melissa Rea, di un anno più giovane. I due viaggiavano su uno scooter che si è scontrato frontalmente con un’auto. Le cause e i dettagli dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Originario di Rongolise, frazione di Sessa Aurunca, Ferrara aveva ottenuto qualche giorno di licenza ed era tornato nella sua terra natìa, per trascorrere un po’ di tempo coi familiari e la fidanzata, a sua volta originaria di Sessa Aurunca e residente a Mondragone. Il giorno del dramma i due avevano deciso di trascorrere una giornata al mare. Proprio sulla strada verso il litorale, in località San Castrese, è avvenuto lo schianto. Lungo la provinciale 81, all’altezza di un distributore di benzina, il motorino della coppia si è scontrato con una Fiat Punto che arrivava nella direzione opposta. L’impatto è stato violento e fatale ai due centauri, sbalzati di sella: quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il loro cuore aveva già smesso di battere. Sotto choc il conducente dell’auto, ora indagato per omicidio stradale. Come il fratello, Matteo Ferrara aveva voluto seguire le orme del padre Andrea, carabiniere in pensione, e si era arruolato nell’Arma. Dal dicembre 2023 lavorava a San Giuliano, nella cui caserma si respira ora un clima di profonda tristezza.Chi lo conosceva ne ricorda la pacatezza e il sorriso. "Buono e solare, percepiva il suo lavoro come una missione. Potrebbero sembrare frasi di circostanza, ma lui era davvero così", dice l’assessore alla sicurezza di San Giuliano, Daniele Castelgrande. "Matteo era un servitore dello Stato, un ragazzo stimato dai colleghi e apprezzato da chi ha avuto modo di conoscerlo nel nostro territorio. La sua perdita lascia un grande vuoto, umano e professionale", aggiunge il sindaco di San Giuliano Marco Segala."Doveva essere una giornata di leggerezza, di mare e sorrisi – sono le parole del sindaco di Sessa Aurunca, Lorenzo Di Iorio –. Ma il destino, crudele e incomprensibile, ha deciso diversamente. Piangiamo due giovani della nostra comunità, due vite spezzate troppo presto da un tragico incidente. Sessa Aurunca si stringe in un abbraccio silenzioso, ferito e commosso". Dentro e fuori i social si moltiplicano i messaggi di cordoglio per l’improvvisa scomparsa dei due ragazzi, che accarezzavano il sogno di una vita insieme. Nel settembre 2023 a perdere la vita in un incidente stradale nel comune di Sessa Aurunca era stata una turista 43enne di Peschiera Borromeo, Annalisa Uccellini.