Sciopero Atm oggi 7 luglio: circolazione regolare su metrò, bus e tram. Aggiornamenti in diretta

Milano, 7 luglio 2023 – Non ha avuto al momento conseguenze a Milano lo sciopero nazionale dei trasporti indetto da Faisa Confail.

L'Atm, l'azienda Trasporti milanesi, fa sapere che dopo la fine della fascia di garanzia alle 8:45 tutti i mezzi hanno continuato a circolare. "Tutte le linee metropolitane sono aperte anche dopo le 8.45. Bus, tram e filobus sono in servizio”. Il prossimo aggiornamento è previsto per le 18.

Il tweet di Atm

Le fasce orarie

In città l'agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Le motivazioni

Lo sciopero è stato indetto per “rivendicare la mancanza nel Ccnl di contenuti essenziali per la categoria soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, alla sicurezza sul lavoro, all'orario e all'organizzazione del lavoro". Usb privato Lombardia rivendica anche premi di risultato "con obiettivi chiari e facilmente verificabili da parte dei lavoratori" e l'aumento del Ticket restaurant.