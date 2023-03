Sciopero Atm il 19 aprile. Durante il Salone

I sindacati Atm hanno individuato la data nella quale indire il primo sciopero della vertenza per ottenere un aumento degli stipendi. E, come preannunciato, la data individuata rientra nella settimana del Salone del Mobile: la protesta scatterà mercoledì 19 aprile, per quattro ore, dalle 8.45 alle 12.45, a meno che le distanze con l’azienda, nel frattempo, non si riducano. L’aumento salariale chiesto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl e Orsa è di 150 euro lordi al mese. Una richiesta avanzata fino a giovedì, quando si è tenuto un tavolo in Prefettura finalizzato a cercare una mediazione tra i rappresentanti dei lavoratori e la dirigenza di Atm. Ma l’obiettivo non è stato raggiunto. Da qui la decisione di proseguire con l’iter previsto dalla procedura di raffreddamento delle relazioni aziendali. E lo sciopero. "Noi speriamo sempre ci sia margine per ricomporre la frattura con l’azienda – sottolinea Franco Fusca, coordinatore trasporto pubblico locale della Fit-Cisl – ma ad oggi non abbiamo avuto segnali in questa direzione".

Durante l’incontro (in videoconferenza) con la Prefettura, le sigle sindacali, come formalizzato in una nota congiunta, "hanno ribadito la necessità di un adeguamento retributivo strutturale per i lavoratori a fronte di una fase congiunturale nel contesto nella presente crisi economica". "Si è chiesto – poi – che le assunzioni avvengano come previsto dal contratto nazionale di lavoro, riconoscendo tutti gli accordi sindacali di secondo livello, nonché la trasformazione di tutti i contratti part-time a full-time. Sono numerosi i giovani neoassunti che dopo qualche mese fuoriescono dal Gruppo Atm in quanto trovano risposte economiche più vantaggiose in altre aziende, anche in considerazione delle minori responsabilità civili e penali". "In merito alla transizione all’elettrico, è stato chiesto il piano strategico per fare chiarezza sulle probabili ricadute occupazionali". Infine, concludono i sindacati, "quanto alla sicurezza dei lavoratori abbiamo sottolineato che in base agli impegni assunti a livello aziendale ed istituzionale le risposte sono al momento inadeguate". Da qui la scelta dello sciopero: "Alla luce delle risposte insoddisfacenti ricevute da parte aziendale, le organizzazioni sindacali proclameranno una prima azione di sciopero". E orasi sa che lo sciopero sarà indetto il 19 aprile.

Giambattista Anastasio