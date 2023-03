Sciopero aerei di venerdì 17 marzo: orari, aeroporti coinvolti, voli garantiti

Passeggeri a Linate (Archivio)

Si preannuncia un venerdì 17 difficile per chi ha in programma un viaggio. Per domani, infatti, è previsto uno sciopero indetto a livello nazionale da Cgil, Uilt-Uil, Flai trasporti e servizi, Ugl-Ta e Cub. Le modalità di agitazione variano in base alle sigle sindacali: dalle 4 alle 24 ore. Dato che sono coinvolti diversi aeroporti, si rischia una sorta di effetto domino per i passeggeri, che potrebbero dover affrontare ritardi o cancellazioni di voli. Al centro delle rivendicazioni la richiesta di aumento delle retribuzioni e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Orari e sigle

Incroceranno le braccia per 24 ore a livello nazionale gli iscritti a Flai Trasporti e Servizi che si occupano di servizi aeroportuali di handling; gli iscritti a Osr Cub Trasporti Security in servizio all’aeroporto di Milano Linate; i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti di Cub.

Stop per 4 ore, invece, per i lavoratori dei seguenti sindacati

Uilt-Uil personale Air Dolomiti dalle 13 alle 17

Ugl-Ta Aviation services e aviation services assistance dalle 11 alle 15

Osp Filt Cigl-Cub - personale che cura i servizi dell'aeroporto di Pisa dalle 10 alle 14

Cub trasporti e Usb lavoro privato - personale Atitech di Roma Fiumicino dalle 13 alle 17

Osp Cub trasporti - personale società Gh di Catania dalle 10 alle 14.

Voli garantiti

Tre le tipologie di voli garantiti, come riportato dal sito dell’Enac: si tratta dei voli di Stato, militari, di emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso ma anche di tutti i voli, inclusi i voli charter, programmati in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero.

Garantiti anche una serie di voli per le isole:

AEZ 2552 Alghero-Fiumicino;

AEZ 2553 Fiumicino-Alghero;

EJU 2909 Malpensa-Olbia;

EJU 2910 Olbia-Malpensa;

VOE 1135 Fiumicino-Olbia;

VOE 1134 Olbia-Fiumicino;

VOE 1579 Napoli-Palermo;

VOE 1578 Palermo-Napoli;

VLG 6864 Firenze-Catania;

VLG 6865 Catania-Firenze;

RYR 6282 Palermo-Verona;

RYR 6283 Verona-Palermo;

RYR 480 Cagliari-Verona;

RYR 481 Verona-Cagliari.

Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero.