Schianto sulla Cassanese, 4 feriti

Un rosso bruciato all’incrocio; questa potrebbe essere la causa del grave incidente stradale avvenuto sabato sera, alcuni minuti prima delle 23 sulla Cassanese all’incrocio con via di Vittorio e via Morandi. Nello schianto sono rimaste coinvolte due auto: su una viaggiavano quattro giovani fra i 17 e i 20 anni e sull’altra due coppie di cinquantenni. L’impatto è stato violento tant’è che una delle due auto è andata parzialmente distrutta. Sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese e diverse ambulanze e automediche. Quattro delle otto persone coinvolte sono state trasportate negli ospedali della zona. Nessuna sarebbe in fin di vita anche se un uomo è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza e le condizioni sarebbero critiche. Altre quattro persone sono uscite illese delle due auto o comunque sono state medicate sul posto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Ancora tutta da capire la dinamica dell’incidente, ma è verosimile che una delle due auto non abbia rispettato la precedenza è soprattutto sono in corso accertamenti per capire se una delle due auto sia passata con il semaforo rosso. La zona è videocontrollata e ha punti di controllo della velocità.Mas.Sag.