Milano, schianto alla rotonda nella notte: un morto e un ferito grave

Milano – Lo schianto alla rotonda tra viale Ortles e via Condino. Un morto e un ferito gravissimo. È il bilancio drammatico dell'incidente avvenuto alle 2.10 della notte tra lunedì 10 e martedì 11 marzo in zona Vigentino a Milano.

Stando alle prime informazioni, alle 2.10 l'auto guidata da un quarantasettenne e con due passeggeri a bordo è andata a impattare contro la rotatoria: non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, quindi l'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto per motivi ancora da accertare.

Morto al Policlinico

Il ferito più grave, il conducente di 47 anni, è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico, ma per lui non c'è stato nulla da fare: è morto dopo il ricovero. In ospedale è finito anche un passeggero di 25 anni, ricoverato inizialmente in codice verde al Fatebenefratelli; nella notte, però le sue condizioni si sono aggravate, tanto che il codice è diventato rosso. Manca all'appello il secondo passeggero, che secondo quanto accertato finora si sarebbe allontanato: gli agenti della polizia locale lo stanno cercando per avere informazioni sulla dinamica dell'incidente mortale.

Le indagini

I ghisa del Radiomobile, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti investigativi per ricostruire l'accaduto. Il pm di turno ha disposto l'autopsia sul corpo del quarantasettenne e il sequestro del veicolo e del cellulare per compiere tutte le verifiche del caso.