Schianto nella notte in tangenziale. Col camion contro un’auto. Muore conducente di 54 anni

Schianto mortale sulla tangenziale ovest la scorsa notte tra un mezzo pesante e un’auto. Un camionista di 54 anni ha perso la vita mentre il conducente della vettura, un 51enne del milanese è rimasto ferito ma le sue condizioni non preoccupano i medici. Il fatto è accaduto poco dopo le 00.30 della notte fra giovedì e venerdì sulla carreggiata sud della tangenziale ovest in direzione A1. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i mezzi di soccorso sanitario con due ambulanze e due automediche inviate dalla centrale operativa Areu.

Ai soccorritori sono apparse da subito disperate le condizioni del conducente del camion che è deceduto poco dopo. Il camionista infatti dopo l’impatto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Nell’incidente è rimasto ferito anche un automobilista di 51 anni che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo di Milano. Un brutto incidente avvenuto su uno dei tratti più pericolosi della tangenziale ovest, su una curva fra gli svincoli Novara-Gallaratese e quello per la A4 dove gli incidenti sono all’ordine del giorno. Il mezzo pesante sarebbe finito contro il guard-rail per cause ancora in fase di accertamento andando contro l’auto. Agli agenti della Polstrada il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono al vaglio eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. La carreggiata della tangenziale ovest interessata dall’incidente è rimasta chiusa al traffico alcune ore per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza e la rimozione dei mezzi incidentati. Alla riapertura della tangenziale si sono formate lunghe code a causa dello sciopero dei mezzi pubblici che ha reso della giornata difficile per tutta la viabilità intorno al capoluogo lombardo.

Altro incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, questa volta il tratto interessato è il raccordo autostradale fra la tangenziale ovest e la barriera di Melegnano. Coinvolti due mezzi poco dopo la diramazione della tangenziale ovest. Due i contusi medicati sul posto. L’incidente è avvenuto attorno alle 15 e ha provocato seri problemi alla circolazione sia sulla carreggiata sud della tangenziale ovest dove si sono formate code di 7 chilometri, che sul raccordo autostradale (A1) direzione Melegnano. La situazione è tornata alla normalità solo in serata.