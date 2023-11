Schianto mortale. Jimmy Cardenas lascia due bimbi

Nelle immagini delle telecamere all’incrocio, forse, la verità ultima sulla morte di Jimmy Andres Cardenas (nella foto), il 32enne di origine colombiana ma residente a Gorgonzola che ha perso la vita l’altra sera dopo lo schianto della sua moto con un furgone, a Cassina. Tutto è avvenuto a un crocevia, quello fra via Roma e via Donatori del Sangue, regolato da semaforo e monitorato da sistemi di rilevamento del passaggio con il rosso in carico a una ditta esterna. La moto della vittima, che viaggiava in direzione Milano, sarebbe all’improvviso impazzita, si sarebbe rovesciata e “infilata“, a fine corsa, sotto il furgone, che veniva in senso opposto. Le prime risultanze dei rilievi, compiuti l’altra sera dai carabinieri di Cassina, restano sotto riserbo. Intanto Gorgonzola piange Jimmy, colombiano di Bogotà, gorgonzolese d’adozione da una vita, sposato con la connazionale Rebekita e padre, lui molto giovane, di due bimbi ancora piccolissimi. Cardenas lavorava in un gruppo logistico con vari poli in zona, era anima della comunità cristiano evangelica locale e profondamente devoto, aveva moltissimi amici e, raccontano i conoscenti, "viveva per la sua famiglia". Fra chi lo ricorda con affetto il consigliere comunale Matteo Pedercini. "Lo conoscevo molto bene, e lo volevo, insieme a Giuseppe Olivieri, in lista con me alle ultime elezioni – racconta –. Lui aveva un po’ frequentato il gruppo, poi mi aveva chiamato dicendomi che preferiva non candidarsi. Una bellissima persona, un marito e padre affettuoso. Quella che è avvenuta è davvero una tragedia terribile". Il giovane, rimasto stritolato dopo l’urto sotto le ruote del furgone, si è spento dopo il ricovero. M.A.