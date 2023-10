Schianto fra bici e moto all’incrocio. Gravissima una ciclista di 25 anni in coma dopo un volo di alcuni metri

di Nicola Palma

e Marianna Vazzana

MILANO

La bicicletta verde è di traverso sull’asfalto con il telaio piegato e il sellino rotto. A pochi metri, una moto Honda perde pezzi. Accanto, un casco bianco. È quel che resta in strada dopo lo schianto tra via Solari e via Stendhal. La ciclista, di 25 anni, è in gravissime condizioni: lotta tra la vita e la morte nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale San Carlo, in prognosi riservata. Accompagnato invece in codice giallo al Policlinico il centauro di 34 anni. Il traffico si paralizza poco prima delle 15, dopo l’impatto tra i due mezzi all’incrocio. Stando a quanto rilevato finora dalla polizia locale, la moto proveniente da piazza del Rosario percorre via Solari verso piazza Napoli quando, raggiunto il semaforo all’angolo con via Stendhal, prende in pieno la bici che sta immettendosi in via Solari da via Stendhal, con alle spalle via Tortona e diretta verso via Foppa. La ragazza perde il controllo della bici e cade dopo un volo di diversi metri. In quel punto, il traffico è regolato da un semaforo che funziona regolarmente: uno dei due veicoli sarebbe quindi passato con il rosso. Ora sono in corso gli accertamenti dei ghisa per stabilire con esattezza la dinamica anche con l’aiuto delle telecamere della zona.

Insieme alla polizia locale intervengono due automediche e due ambulanze. I soccorritori di Areu si rendono subito conto delle condizioni gravissime della venticinquenne: è a terra e ha perso conoscenza. Viene intubata sul posto e poi accompagnata d’urgenza all’ospedale San Carlo. Resta ricoverata in prognosi riservata, con un importante trauma cranico e traumi in altre parti del corpo. Meno grave il centauro, che finisce al Policlinico in codice giallo, con un trauma cranico e a un braccio. Ed è l’ennesimo grave incidente sulle strade milanesi. Lo scorso 25 settembre, proprio in via Solari, un trentaquattrenne in bicicletta era stato travolto da un Suv di colore scuro all’altezza di piazza del Rosario: il conducente non si era fermato a prestare soccorso e si era allontanato al volante dell’auto.

I primi a soccorrere l’uomo erano stati i carabinieri del Radiomobile, che lo avevano visto a terra e avevano chiamato il 112. Il trentaquattrenne era poi stato trasportato in condizioni non gravi in ospedale. E cinque sono stati gli incidenti che nel 2023 hanno coinvolto ciclisti con esiti letali. Il 1° febbraio in piazzale Loreto angolo viale Brianza un furgone ha preso in pieno la trentottenne Francesca Veronica D’Incà. Il 20 aprile è toccato a Cristina Scozia, trentanovenne investita in corso di Porta Vittoria; l’8 maggio a Tianjiao Li, cinese di 54 anni, investito in via Comasina. Ancora: il 22 giugno alla ciclista sessantenne Alfina D’Amato in piazza Durante. Tragica fine anche per la ventottenne Francesca Quaglia, morta il 29 agosto all’incrocio tra viale Caldara e corso di Porta Romana.