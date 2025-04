Schianto fatale contro il tir. Muore in moto a 34 anni

L’impatto è stato violento e non ha lasciato via di scampo al motociclista Alessandro Preziuso, 34 anni, di Milano, dove vive la sua famiglia, un lavoro nel campo della ristorazione. Da qualche tempo si era trasferito alla frazione Ascensione di Costa Serina, in Val Serina, nella provincia di Bergamo, dove i suoi hanno una seconda casa.

Era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando ha perso la vita dopo essere finito contro un tir. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 12.30 nella frazione Ambria di Zogno, in via Piave, davanti all’azienda di acque minerali Bracca, all’imbocco della provinciale 27 che conduce verso la Val Serina. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il mezzo pesante, arrivato nell’ora della pausa pranzo degli operai, aveva parcheggiato nella corsia apposita, a destra della carreggiata. E, dopo aver registrato il suo arrivo in ditta, è risalito sul mezzo per entrare nell’azienda. In quel momento, mentre stava per entrare nel piazzale della Bracca, dalla parte opposta stava sopraggiungendo la moto di grossa cilindrata che è piombata addosso. La moto è stata scagliata all’interno del piazzale e ha preso fuoco dopo essere piombata contro un muletto e contro una rete di protezione della ditta.

Illeso il conducente del tir, 37 anni, sotto choc per l’accaduto, così come gli operai della Bracca che hanno assistito alla drammatica scena. E sono stati proprio loro i primi a soccorrere il motociclista. Inutili i soccorsi dei sanitari di Padana emergenze: per l’uomo non c’era più niente da fare, se non constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi una pattuglia della polizia stradale di Bergamo con i carabinieri della compagnia di Zogno e la polizia locale per gli interventi sulla viabilità.