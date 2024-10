Chi sono gli indagati e gli spiati della maxi inchiesta sui dati rubati

L'inchiesta della Dda di Milano sulle banche dati rubate, con una cinquantina di nomi sul registro degli indagati, sta animando il dibattito politico di questi giorni e a lungo se ne parlerà ancora, a prescindere dall'esito della stessa. I nostri dati digitali privati sono al sicuro? Per il ministro Nordio la risposta è no. La rete di cybersicurezza si è dimostrata estremamente penetrabile. E il caso di Milano con la società Equalize considerata quartiere generale dello spionaggio su commissione (o meno) potrebbe non essere l'unico. A tre giorni dall'esplosione del caso sul dossieraggio, ecco il punto della situazione