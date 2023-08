Scelta e revoca del medico: chi può farla in municipio

Scelta e revoca del medico, firmata la convenzione con Asst. Il Comune di Pieve ha stipulato una convenzione con l’azienda sociosanitaria locale di Melegnano-Martesana per confermare formalmente il servizio di scelta e revoca del medico o del pediatra presso gli sportelli comunali, in ausilio dell’azienda socio-sanitaria territoriale. Attivo già da tre anni grazie a una collaborazione cominciata durante la pandemia per facilitare i cittadini nella fruizione di alcuni tra i servizi più richiesti, il servizio si rivolge ai cittadini anziani (over 65 anni), a primi nati e minori in genere, alle persone portatrici di handicap e ai titolari di protezione internazionale. Nel 2022 sono state raccolte ed evase circa 150 domande, tra cui 90 di pediatra, e 40 domande di cambioscelta medico da parte di anziani. Per tutti gli altri le modalità di scelta e revoca del medico restano le stesse; prenotare online o via telefono l‘appuntamento e recarsi allo sportello della Asst di Rozzano il giorno previsto. "Il Comune vuole continuare a offrire un servizio che fino a oggi si è dimostrato utile per le persone più vulnerabili, soprattutto in situazioni di emergenza o di carenza di medici", spiega il sindaco Pierluigi Costanzo. La modulistica è disponibile all’Ufficio Relazioni con il pubblico del palazzo municipale, in via Viquarterio 1.

Massimiliano Saggese