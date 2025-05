Scritta pro Pal con vernice rossa. Senza pace i "Simpson deportati"

Una vistosa scritta "Free Pal" e della vernice rosso sangue sulla stella di David hanno deturpato il murale "Binario 21, I Simpson ebrei deportati ad Auschwitz" realizzato dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo al Memoriale della Shoah. A denunciarlo è stato ieri mattina lo stesso artista, che lo aveva realizzato in occasione della Giornata della Memoria. Non è la prima volta che le opere di Palombo vengono prese di mira. Anzi, ormai i raid contro l’opera realizzata sul muro di via Ferrante Aporti stanno diventando una triste abitudine. Artista impegnato da anni nella lotta contro l’antisemitismo e nella promozione della memoria, Palombo ha dedicato murales a figure come Liliana Segre, Sami Modiano ed Edith Bruck, tre tra gli ultimi testimoni italiani della Shoah. Anche queste opere sono state oggetto di atti vandalici, che non hanno però interrotto la battaglia artistica di Palombo contro l’odio e la discriminazione, riaffermando l’importanza della memoria, dell’arte e della verità.

Nei giorni scorsi, l’artista ha omaggiato Papa Leone XIV, ritratto all’ingresso della chiesa quattrocentesca di Santa Maria presso San Satiro, a pochi passi dal Duomo, tra le braccia della Statua della Libertà, che lo innalza con forza verso il cielo. Titolo: "The american dream".