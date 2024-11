Scarpe rosse in piazza Commercio. Poi il film sullo scandalo “MeToo“

Diverse iniziative dell’associazione Rovescio e dritto contro la violenza di genere. Domani alle 11 in piazza del Commercio installazione con le scarpe rosse. Sempre domenica alle 17 altro evento con la proiezione del film “Anche io - She said“ al polo culturale Mulino di Vione. Il film è il racconto della forza di due giornaliste coraggiose che hanno contribuito a far nascere il movimento MeToo. Lunedì 25 l’iniziativa dei panettieri: sui sacchetti i riferimenti telefonici del centro antiviolenza.