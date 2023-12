Scarico macerie. Due denunciati

Grazie alla collaborazione di due agricoltori, che hanno prontamente segnalato, la polizia locale è riuscita a individuare e denunciare due cittadini pakistani intenti a scaricare macerie nei fossati delle campagne di Sesto Ulteriano. I due sono stati obbligati a raccogliere, quindi a smaltire i rifiuti in maniera regolare. "Un ringraziamento a chi non ha assistito silenziosamente a quanto stava accadendo, ma ha avvertito la responsabilità di contattare la polizia locale; un plauso anche agli uomini e alle donne del comando di via Giolitti", ha commentato il sindaco Marco Segala. Le aree di campagna, dove gli eco-vandali si sentono al riparo da occhi indiscreti, si confermano tra le più bersagliate dalla piaga delle discariche abusive. A.Z.