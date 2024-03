Scambio diretto fra alunni e dipendenti per cogliere la complessità delle diverse esperienze

La partecipazione a questa esperienza ha suscitato una profonda riflessione sugli orientamenti personali, sottolineando l’importanza di eventi come gli open day nel dissipare dubbi sulla scelta della scuola superiore. In conclusione, la visita didattica presso Sew-Eurodrive ha rappresentato un’opportunità inestimabile per comprendere il contesto lavorativo, evidenziando i ruoli e le responsabilità di ciascun membro del team e sottolineando il contributo fondamentale di ogni individuo al successo aziendale. Questo passo ha segnato un momento cruciale nell’indirizzare gli studenti verso le loro future carriere professionali.

Durante l’esperienza, gli studenti hanno potuto immergersi nella realtà lavorativa di un’azienda di successo come Sew-Eurodrive, acquisendo una visione dettagliata delle attività quotidiane e delle dinamiche organizzative che caratterizzano il mondo del lavoro.

Questa opportunità ha permesso loro di apprezzare non solo il lato pratico di determinati ruoli professionali, ma anche di comprendere l’importanza della collaborazione e del coordinamento all’interno di un team per il raggiungimento degli obiettivi comuni. In particolare, l’esperienza ha contribuito in modo significativo a far emergere le passioni e le inclinazioni degli studenti, aiutandoli a delineare con maggiore chiarezza i propri interessi e le aspirazioni future.