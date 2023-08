Sasso contro l’autobus Ferita una passeggera

Il sasso scagliato al passaggio dell’autobus. Il vetro sfondato e una passeggera colpita al volto. L’episodio è avvenuto alle 18 di ieri in via Tiepolo. La quarantacinquenne si trovava a bordo di un pullman della linea B5: all’improvviso, una pietra ha mandato in frantumi un finestrino e l’ha centrata in faccia, provocandole contusioni ai denti e alle labbra. Il conducente ha subito fermato la marcia e allertato la centrale operativa di Atm; da lì è scattata la segnalazione ai carabinieri. Da quanto emerso, a tirare il sasso sarebbe stato un quarantanovenne italiano che poco prima aveva litigato con la compagna, tanto che già in quell’occasione erano intervenuti i militari dell’Arma.