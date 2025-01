Sant’Antonio, la benedizione. Animali in fila per la medaglietta

Apprezzamenti per le medagliette benedette dedicate agli amici a quattro zampe in ricordo della festa di Sant’Antonio Abate. Alla tradizionale benedizione degli animali, il parroco don Vittore ha aggiunto quest’anno la novità della consegna di una medaglietta alla cerimonia della benedizione che si è svolta nel pomeriggio di domenica scorsa. La Giornata di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici, rappresenta un’antica tradizione della cultura italiana.

Tra gli eventi più significativi in questa giornata di festa è la benedizione degli animali, un atto di protezione e di augurio per la salute e il benessere degli animali, figure sempre più presenti nella vita quotidiana delle famiglie. Numerose le persone che hanno accompagnato i loro amici a quattro zampe alla parrocchia di Cristo Risorto domenica scorsa, fra di loro anche politici locali uniti nell’amore per gli animali, come il consigliere Fabio Ceccarelli, presente con il suo Artù e la consigliera Elena Bornaghi accompagnata da Fletcher e Bignè. Molto apprezzata da tutti la novità della medaglietta, un ricordo benvoluto dai titolari di cani e gatti, un simbolo che hanno subito messo al collo dei loro amici a quattro zampe come segno di protezione contro le avversità della vita.

Un gesto, quello della benedizione, che porta a riflettere sulla coesistenza armoniosa tra uomini e animali e sul ruolo fondamentale che hanno nella nostra vita. Ed è proprio legato alla cura degli animali l’appello che la consigliera Elena Bornaghi ha voluto lanciare: "Avrei voluto portare con me anche Lupetta, ma ho preferito rimanesse, visto i suoi quasi 17 anni non volevo affaticarla. Lupetta è stata adottata dopo 12 anni di canile, credo si debbano incoraggiare maggiormente queste adozioni".