Sant’Ambrogio: perché s’avvicina lo sciopero dei vigili urbani

Milano, 15 novembre 2023 – La fumata nera era nell’aria, viste le premesse. Ed è arrivata puntuale, nella tarda mattinata di ieri: niente intesa tra il sindacato della polizia locale Sulpl e la delegazione di Palazzo Marino. Oggi è in programma l’assemblea della sigla: quasi certamente verrà annunciato uno sciopero per il giorno di Sant’Ambrogio. Non è bastato, come già in passato, l’incontro in Prefettura per il tentativo di conciliazione, legato allo stato di agitazione indetto dal Sulpl.

Al centro della discussione è finita inevitabilmente l’informativa inviata dal Comune alle organizzazioni sindacali, in cui si ribadisce la necessità di incrementare i turni serali e notturni dei ghisa (modificando anche la regola dei coefficienti di anzianità) e in cui si spiega che, a parere dell’amministrazione, alcune clausole del contratto integrativo siglato nel 2022 sono state ormai superate da accordi successivi.

Con un aut aut: bisogna chiudere la trattativa entro gennaio 2024, altrimenti da febbraio quelle norme concordate più di vent’anni fa verranno comunque sostituite da nuove disposizioni organizzative.

Dal canto loro, i delegati Daniele Vincini e Grazia Ingrao hanno ribattuto che per loro il "contratto decentrato è tuttora valido ed è intoccabile" e hanno chiesto il ritiro dell’informativa: "Altrimenti non vi sono più prospettive di confronto", si legge nel verbale della riunione.

La delegazione del Comune ha confermato l’impegno di piazza Scala per rafforzare l’organico dei vigili, elencando quanto fatto negli anni scorsi e ricordando il piano straordinario di assunzioni. E l’informativa? Per Palazzo Marino, quella è la base da cui far ripartire il dialogo. Conclusione: accordo lontano e sciopero vicino. In attesa delle mosse degli altri sindacati coinvolti nella partita, dai tre confederali al Csa.