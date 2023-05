San Siro, pressing ecologista "No alla Maura, voto in aula"

"Finalmente il tema stadio torna in Consiglio. è all’ordine dei lavori del Consiglio comunale di mercoledì (domani, ndr) la mozione che affronta la questione del progetto del Milan di costruire il nuovo stadio nell’area dell’Ippodromo La Maura. La mozione chiede di bloccare ogni ipotesi di variante sulle aree ippiche impegnando la Giunta a promuovere urgentemente - insieme al Parco Sud - il Piano di Cintura Urbana “Parco Ovest”, finalizzato proprio a rafforzare e garantire il mantenimento dei vincoli di salvaguardia su tutte le aree ippiche, a partire proprio dalla pista Maura". Parole del consigliere comunale della lista Sala Enrico Fedrighini. Il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi, intanto, torna alla carica chiedendo che il caso San Siro sia discussso in Consiglio comunale: "Abbiamo raccolto le firme di 10 consiglieri per chiedere una seduta straordinaria dell’assemblea di Palazzo Marino su futuro dell’attuale stadio e sul progetto La Maura. Non se n’è fatto nulla perché ci era stato promesso che prima della seduta del consiglio ci sarebbe stato un confronto tra il sindaco e la maggioranza su San Siro. Un incontro che ancora non c’è stato. In questo modo il Consiglio comunale è stato esautorato dal tema stadio". Il capogruppo del Pd Filippo Barberis, però, fa notare a Monguzzi che "proprio la presa di posizione del Consiglio ha convinto il Milan a rinunciare al progetto La Maura".