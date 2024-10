San Siro, anche per l’Inter parcheggi a 1,20 l’ora

Ieri, prima di entrare alla Scala del Calcio, i tifosi nerazzurri arrivati a San Siro col proprio veicolo per assistere all’incontro con la Juve hanno trovato una bella sorpresa: parcheggi a 1,20 euro l’ora. Spariti i cartelli dove la cifra richiesta oscillava fra i 25 e i 30 euro, arrivando addirittura ai 40 in occasione dei big match.

Era già successo in settimana in occasione di Milan-Bruges di Champions, ora la piacevole novità è arrivata anche sull’altra sponda calcistica del Naviglio. "È finita la gestione malsana", sussurra qualche addetto ai lavori. Di fatto sono questi gli effetti diretti e indiretti dell’inchiesta della Procura sugli ultras: da qualche giorno alcune zone di posteggio davanti al Meazza sono state prese in carico dal Comune e gestite da Atm con parchimetri, addetti e strisce blu. In pratica un ritorno alle origini. E la presenza di tanti rappresentanti delle forze dell’ordine (in realtà più occupati a controllare che le due tifoserie non venissero a contatto) e degli stessi addetti Atm in divisa ha scoraggiato anche agli abusivi. Pochi e “riparati”, lungo viale Caprilli che portano al maestoso impianto milanese.

Dunque, cosa è realmente cambiato? Chi ha parcheggiato l’auto, anche due ore prima del match in alcune delle aree riservate presenti in Piazzale dello Sport, a due passi dallo stadio, ha trovato parchimetri e addetti Atm a gestire il flusso di auto. Quindi quattro ore di sosta sono costate solo 4,80 euro, ovvero 1 euro e 20 all’ora, come da tariffa comunale in quel tipo di zona. Strisce blu, Gli stessi parcheggi, con la vecchia gestione di qualche settimana fa, potevano arrivare a costare 40 euro per le partite di cartello in campionato e coppa.

È questo già un primo segnale positivo verso migliaia di tifosi che già da qualche tempo stanno protestando per il “caro-biglietti”: a San Siro per il derby d’Italia c’era il sold out ma il prezzo di settori popolari era sui 100 euro. Stessa cosa per Milan-Napoli di martedì prossimo che ha già sollevato i malumori del popolo rossonero.

