Milano, 29 ottobre 2019 - Inter e Milan hanno accolto "positivamente la notizia della approvazione dell'Ordine del Giorno da parte del Consiglio Comunale di Milano". Lo hanno reso noto le due società in un comunicato all'indomani del primo via

libera, seppur condizionato con 16 paletti, sul progetto del nuovo stadio.

"Nel riconoscere il Pubblico Interesse alla 'Proposta di Fattibilità Tecnico Economicà per la riqualificazione dell'area di San Siro presentato dai Club, si apprezza come sia stata recepita la visione dei Club di offrire alla città di Milano un nuovo stadio con elevati standard di eccellenza e un nuovo distretto al servizio dei cittadini", proseguono Inter e Milan nel comunicato."I Club confidano che la Giunta Comunale recepisca l'assenso espresso dal Consiglio, risolvendo - nell'espressione del pubblico interesse che chiuderà questa fase istruttoria - tutti i temi fondamentali che ancora necessitano di essere chiariti per poter assicurare ai Club la fattibilità e sostenibilità economica del progetto, come la ri-funzionalizzazione di parte del Meazza e le volumetrie accessorie correlate al nuovo stadio", si legge nella nota. È la Giunta, infatti, a dover decidere se il progetto è di "interesse pubblico" o no. "AC Milan e FC Internazionale Milano continuano il percorso di confronto con tutti gli attori coinvolti, Istituzioni e cittadini, nella necessità di rispettare i tempi prospettati nella Proposta", concludono le due società.

Sulla vicenda,s empre oggi, è intervenuto il presidente del Coni, Giovanni Malago': "E' una partita che deve giocare il Comune, proprietario dell'impianto, insieme ai due club che poi dovranno gestirlo. Questo va rispettato". L "Sarei poco serio e non corretto nel dare opinioni su questa vicenda, anche perche' dal primo giorno il Coni, ma soprattutto il Comitato promotore di Milano-Cortina, hanno messo San Siro nel 'bid' di presentazione come sede della cerimonia di apertura. Abbiamo sempre detto - ha concluso Malago' a margine del Consiglio del Coni a Roma - che a noi va bene il San Siro di oggi e un San Siro ristrutturato, così come un nuovo San Siro".