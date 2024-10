San Raffaele. L’università top nella ricerca

L’Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR) si è piazzata al quarto posto al mondo (a pari merito con Berkeley e la Carnagie Mellon) per la qualità della ricerca nella classifica The (Times Higher Education) World University Ranking 2025. Con un punteggio di 99 in questa voce è superata solo dal Mit (99.7), Stanford (99.6) e Harvard (93.3). In classifica generale, Vita-Salute San Raffaele si posizione fra la 201 e 250ª posizione (quarta università italiana). L’ateneo del San Raffaele raggiunge il punteggio massimo in tutti gli indicatori della qualità della ricerca (impatto delle citazioni, eccellenza della ricerca, forza della ricerca e influenza della ricerca). "Siamo orgogliosi del risultato - commenta il rettore Enrico Gherlone - Un sigillo autorevole su UniSR, come istituzione votata alla qualità della ricerca, all’eccellenza della didattica e al progresso della società basato sulla conoscenza".