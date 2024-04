San Giuliano passata al setaccio. Negozi multati, denunciato pusher

Operazione congiunta di controllo del territorio, l’altra sera dalle 19 alle 24, della polizia di Stato e della polizia locale che insieme hanno passato al setaccio San Giuliano, con posti di blocco organizzati in varie zone della città. In totale sono state controllate 176 persone, 55 delle quali con precedenti penali. I veicoli controllati sono stati 63. Occhi puntati anche sugli esercizi commerciali, 5 dei quali sono stati sanzionati per irregolarità amministrative. Denunciato un giovane di 20 anni trovato con 16 grammi di hashish. L’operazione ha contribuito al presidio del territorio, aumentando anche il senso di sicurezza percepito dai cittadini. Non è la prima volta che, in città, vengono organizzate operazioni congiunte, ossia col contributo unitario delle forze dell’ordine, per il pattugliamento di strade e quartieri, nonché per la prevenzione di reati e incidenti. A.Z.