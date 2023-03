San Giuliano Milanese, porta la moglie in un bosco e la picchia con un ramo: arrestato

Sono intervenuti i carabinieri

Con la scusa di un chiarimento, ha caricato la moglie in auto, l’ha portata in un’area di campagna e qui, lontano da occhi indiscreti, l’ha picchiata anche col ramo di un albero. Un ristoratore turco di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Giuliano Milanese con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

La coppia, che abita a Stradella, nel Pavese, aveva litigato a causa dell’opprimente gelosia di lui e la donna, in seguito all’alterco, era andata ospite da alcuni parenti, a San Giuliano. Qui l’uomo l’ha raggiunta e fatta salire in auto. In una zona appartata, vicino ad una roggia, si è consumata la violenza: il marito l'avrebbe picchiata e minacciata di morte. Il 35enne ha poi riportato la moglie dai parenti i quali, viste le ecchimosi, hanno chiamato i carabinieri.