San Giuliano, in arrivo una super piscina

Espropriata alla curatela della società Genia e diventata di proprietà del Comune, l’area dell’ex maneggio di via Risorgimento è stata concessa in diritto di superficie, per 33 anni, al raggruppamento temporaneo d’imprese che vi realizzerà una nuova piscina. Compie dunque un ulteriore passo avanti il programma del centro natatorio, ambizioso piano nato da una partnership pubblico-privato, che entro il 2027 doterà San Giuliano di una piscina moderna e funzionale. Col progetto esecutivo già pronto, l’inizio dei lavori è previsto per il prossimo mese di maggio. "Siamo ormai alle battute finali di un percorso articolato e non privo di ostacoli – osserva il sindaco Marco Segala –, ma che abbiamo affrontato con determinazione e senso di responsabilità, consapevoli dell’importanza di quest’opera per la nostra città. La firma del diritto di superficie rappresenta un passaggio tecnico fondamentale per l’attuazione del contratto che permetterà alle sei imprese affidatarie, riunite in un raggruppamento temporaneo, di proseguire con le attività propedeutiche all’apertura del cantiere". "Il nuovo centro natatorio - prosegue Segala - offrirà spazi moderni per la pratica del nuoto, aree all’aperto per il relax estivo e nuovi luoghi di aggregazione. Confidiamo di poter avviare i lavori prima dell’estate: sarà una giornata storica per San Giuliano e per tutti i cittadini che aspettano da tempo questa struttura".

Il futuro impianto andrà ad occupare 13.200 metri quadrati su una superficie totale di 33mila metri quadrati. All’interno della struttura sono previste tre vasche: una da 25metri e 8 corsie; una per i corsi di aquagym e idrobike, e una di apprendimento. All’esterno ci sarà una vasca da 25 metri e 4 corsie, unita ad una zona relax con idromassaggio; ci saranno inoltre un’area dedicata al divertimento dei più piccoli, una zona solarium con ombrelloni e la possibilità di usufruire di un chiosco durante la bella stagione.

Alessandra Zanardi