San Giuliano Milanese, commando in azione: auto a fuoco e assalto a un’azienda

San Giuliano Milanese (Milano), 9 aprile 2025 – Alle 5.30 di questa mattina, 9 aprile 2025, un commando di almeno 8 persone ha tentato l’assalto alla Td Synnex, azienda di materiale elettronico con sede in via Tolstoj, alla periferia di San Giuliano.

Auto a fuoco

Dopo averle posizionate di traverso nelle strade adiacenti la ditta, i malviventi hanno dato fuoco a tre auto, rubate in precedenza, per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e avere più tempo per mettere a segno il loro piano. Quindi hanno usato una ruspa per aprirsi un varco nella recinzione esterna.

La fuga

Forse messi in fuga dal suono dell’allarme, o dall’imminente intervento dei carabinieri, i banditi hanno tuttavia deciso di desistere, abbandonando il mezzo e allontanandosi in fretta dal luogo del raid.

Le indagini

Sull’episodio indaga la Tenenza di San Giuliano. Nella prima mattinata di oggi via Tolstoj era ancora chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, per consentire l’acquisizione di elementi utili alle indagini. Sembrerebbe che all’interno della ditta non manchi nulla.

Il precedente

La Td Synnex era già stata oggetto di un assalto, questa volta riuscito, nel maggio del 2023. Con la stessa dinamica, ossia usando dei veicoli rubati per ostruire le vie di accesso al capannone, un commando di almeno 8 persone (lo stesso di questa notte?) si era introdotto nel magazzino, razziando materiale tecnologico, cellulari e ipad, per un ingente valore economico.