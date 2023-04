San Donato, il parcheggio dell’ospedale diventa a pagamento anche per i dipendenti

San Donato Milanese, 1 aprile 2023 – Dalla prossima settimana il parcheggio dell’ospedale di San Donato non sarà più gratuito. E anche i lavoratori del nosocomio dovranno pagare. C’è fermento fra i 750 dipendenti del presidio sanitario alla notizia che, presumibilmente da giovedì, chiunque posteggerà l’auto nel nuovo parcheggio da 800 posti realizzato a ridosso di piazza Malàn dovrà mettere mano al portafoglio. Non solo pazienti e visitatori, dunque, ma anche tutto il personale ospedaliero.

“A parte il concetto paradossale che per lavorare si debba pagare, la cifra stessa è inaccettabile: l’ultima proposta dell’azienda parlava di un abbonamento forfettario di 24 euro al mese, pari a un terzo dell’ultimo aumento salariale ottenuto dai lavoratori. Una proposta a nostro avviso irricevibile – spiega Maurizio Amati, funzionario territoriale della Cgil funzione pubblica -. Tra gli ospedali che seguo come sindacalista, quello di San Donato è l’unico ad aver assunto una decisione del genere, mettendo i costi del parcheggio in carico anche ai dipendenti”.

“Posto che l’optimum sarebbe la gratuità assoluta – prosegue –, l’unica proposta che ci sentiamo di accettare è un prezzo simbolico, di pochi euro al mese, tanto più che la zona non è ben servita dai mezzi pubblici e per alcuni lavoratori, specie quelli in arrivo da fuori Milano, l’uso dell’auto è una scelta obbligata”. Martedì 4 aprile è in programma un’assemblea con presidio, dalle 7.30 alle 11, mentre il 12 aprile è annunciato uno sciopero.