San Donato, invasione di nutrie nel cortile della scuola materna: il Comune chiede aiuto

San Donato Milanese (Milano) – Nel cortile della scuola ci sono le nutrie e i bambini, impossibilitati a usare gli spazi esterni, sono costretti a rimanere in classe anche nelle giornate di bel tempo.

Succede alla materna Arcobaleno di via Di Vittorio a San Donato Milanese, che conta un centinaio di iscritti. La situazione si trascina da tempo e ha sollevato più di una protesta da parte dei genitori: c’è chi ha rilanciato la questione sui social e chi sta valutando di trasferire i figli in altre scuole. Intanto, la colonia di roditori scava cunicoli nel terreno e lascia deiezioni nel prato, come emerso anche da un sopralluogo dello scorso maggio, da parte di Ats. Il tema è noto sia al Comune di San Donato che alla Città Metropolitana, ente competente in materia. "Da gennaio 2021 a oggi - spiega il sindaco Francesco Squeri - il nucleo ittico-venatorio della Polizia Metropolitana è intervenuto 12 volte nel giardino della scuola, rimuovendo una quarantina di esemplari, e il Comune ha effettuato una serie di interventi strutturali, come la posa di recinzioni interrate. Il problema, dunque, è stato affrontato, ma evidentemente quanto fatto finora non è stato risolutivo".

Convinto che la questione vada affrontata con un a "strategia corale", in questi giorni il Comune ha formalizzato una richiesta d’intervento all’Assessorato regionale all’Agricoltura, a Città Metropolitana e ad Ats, assicurando, da parte sua, piena collaborazione. "In attesa di poterci confrontare operativamente con tutti i soggetti interpellati - fa sapere Squeri - ci stiamo attivando per garantire una pulizia sistematica delle deiezioni. Non è tollerabile che bambini, genitori, docenti e operatori scolastici debbano convivere con uno scenario di degrado e carenza igienica".