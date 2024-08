Salvini: "Villaggio olimpico pronto a luglio 2025"

La zona dell’ex Scalo Romana, fino a un paio di anni fa terra nessuno, tra capannoni abbandonati e ricovero di disperati "Significava degrado, spaccio, prostituzione, problemi. Con il villaggio olimpico per Milano Cortina 2026 diventerà invece un’area verde con alloggi per studenti, abitazioni e servizi". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini durante il sopralluogo nel cantiere del Villaggio Olimpico tra via Ripamonti e via Lorenzini (nella foto). Un cantiere - ha sottolineato Salvini - che "verrà consegnata a luglio 2025, tre mesi in anticipo rispetto alle previsioni. Pochi credevano che saremmo arrivati in tempo".

Il ministro ha voluto anche mettere l’accento sul salto di qualità rispetto ai recenti problemi messi in mostra, ed evidenziati a più riprese dagli atleti, dal villaggio olimpico di Parigi, criticato per la scomodità dei letti e la mancanza di un impianto di climitazzazione (una precisa scelta ecologica degli organizzatori): "L’obiettivo è quello di non avere nessuno dei problemi che ci sono stati a Parigi. I letti saranno in legno".

Un occhio poi al futuro del complesso e un commento sulle accuse arrivate nei mesi scorsi sui costi degli affitti negli alloggi quando le Olimpiadi saranno finite: "Qui - ha detto ancora Salvini - non solo verranno ospitati in maniera sostenibile i 1.700 atleti per le Olimpiadi ma, dopo le Olimpiadi, arriveranno 1.700 studenti universitari e sarà il più grande studentato universitario d’Italia. Abbiamo visitato le stanze, ci sono cucine, palestre, negozi, là di fianco la mensa. E il 50 per cento di quella che era una delle aree più degradate di Milano sarà verde. E poi negozi, uffici, servizi e 1.000 appartamenti, di cui 300 di edilizia sociale: sarà un mix bellissimo".