Le vie del lusso omaggiano le icone di Memphis

MonteNapoleone District omaggia Memphis con una “sfilata“ di oggetti iconici. L’associazione delle vie del lusso che riunisce 120 brand tra MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta, San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner inaugura la “sua“ Milano Design Week, omaggiando il design radicale italiano. Una mostra racconterà le radici di un progetto nato negli anni ‘80 che, in meno di mezzo secolo, ha rivoluzionato la storia del design internazionale. La mostra dal titolo “With the Memphis Blues Again”, come la celebre canzone di Bob Dylan, sarà un tributo al gruppo Memphis, collettivo italiano di designer e architetti che negli anni Ottanta si ispirò a questo brano, con il duplice riferimento alla capitale dei faraoni egizi e alla città natale di Aretha Franklin ed Elvis Presley. Con la curatela di Alessandro Cocchieri e la collaborazione di Memphis Milano, l’esposizione, disposta lungo via Montenapoleone, sviluppata in venti scatti, narra le creazioni di Ettore Sottsass, Aldo Cibic, Marco Zanini, Andrea Branzi, Masanori Umeda, Michele De Lucchi, Petere Shire e George Sowden.

Oggetti iconici, che hanno segnato un’epoca , creati negli anni ‘80 sotto il “voluto” marchio che contraddistinse e contraddistingue ancora oggi le intuizioni degli autori: Memphis. "Nella settimana più importante al mondo per il design, il Montenapoleone District fa la sua parte - dice Guglielmo Miani presidente dell’associazione del distretto - ha pensato di coniugare storia, creatività, cultura ed eccellenze per creare un percorso espositivo che valorizzi Milano come destinazione privilegiata del turismo e dell’innovazione. Siamo ottimisti che questa nuova edizione della

Design Week si contraddistinguerà per un rinnovato flusso di visitatori interessati ad esperienze uniche ed esclusive, come solo Milano e l’Italia sanno interpretare a livello internazionale".

An.Gi.