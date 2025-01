Saldi nell’hinterland tra caro-affitti e tasse

Anche nell’hinterland di Milano si apre la stagione dei saldi, che resteranno in agenda per 60 giorni a partire da domani. I titolari dei negozi di abbigliamento e accessori sperano in un rilancio degli affari. "Affiancare alle vendite in presenza quelle sulle piattaforme online per raggiungere una più vasta platea di potenziali acquirenti - è questo il consiglio ai negozianti da parte di Caterina Ippolito, presidente di Confcommercio Melegnano -. Nel post Covid, l’e-commerce ha subìto un’accelerata, chi non si adegua rischia di essere fuori mercato. Richiedere la consulenza di un esperto può essere utile, se non si riesce ad organizzarsi da soli". Ancora. "Il cliente non cerca solo l’acquisto tout court, ma desidera vivere un’esperienza, ricevere un buon consiglio: si sfruttino i saldi in questo senso, per rinsaldare il legame con gli acquirenti e invogliarli a tornare".

A livello locale, i ribassi di fine stagione si collocano in un contesto dove non mancano le difficoltà, come dimostrano i diversi negozi che negli ultimi anni, a Melegnano, hanno abbassato per sempre la saracinesca, soprattutto a causa del caro-affitti nel centro storico. "Un problema, quello degli elevati canoni di locazione, che segnaliamo da tempo, ma che purtroppo si conferma di difficile risoluzione", chiosa Ippolito. A San Donato, invece, negli ultimi 50 giorni è esploso il caso "Tari", con rincari della tassa rifiuti che, in alcuni casi, hanno raggiunto il 100% per le utenze non domestiche. "Abbiamo chiesto un incontro al sindaco Francesco Squeri - fanno sapere da Confcommercio Melegnano -, speriamo di essere ricevuti a breve".

Secondo le stime dell’Ufficio studi di Confcommercio, in Italia saranno 16 milioni le famiglie che si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 138 euro, per un giro di affari di 4,9 miliardi di euro. A detta del presidente nazionale di Federmoda Italia, Giulio Felloni, "i saldi rappresentano una tradizione commerciale capace di coinvolgere l’interesse delle famiglie italiane alla ricerca dell’affare e di un crescente numero di stranieri amanti dello shopping made in Italy. Il 2025 si prospetta come un anno caratterizzato da una moda più consapevole, inclusiva ed emozionale".