"Salario e sicurezza" Rider in corteo: sciopero

Sciopero con corteo di moto dei rider che da piazza Foglia sono partiti alla volta dei centri commerciali della zona. In piazza sono scesi i riders di Glovo e Deliveroo aderenti al Sol Cobas: "Revisione generale delle forme di pagamento garantendo un salario orario minimo - tra le richieste dei lavoratori -. Chiediamo inoltre a costituzione di una commissione sindacale per una supervisione permanente delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Il sindaco Gianni Ferretti ha incontrato i rider durante lo sciopero in piazza Foglia. "Sostengo la protesta di questi lavoratori".Mas.Sag.