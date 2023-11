Violenza nelle zone della movida, il sindaco Sala: “Chi delinque non rischia niente”

Milano – Sulla sicurezza “indubbiamente la situazione continua a essere delicata e so anche che certamente bisogna fare di più, sia in termini di controllo sia anche rispetto al fatto che c’è la sensazione di uno scarso rischio da parte di chi delinque”. Così il sindaco Giuseppe Sala ha commentato l’aggressione a coltellate in corso Como e la rissa di questa notte in Darsena.

“Non ne ho parlato con Prefetto e Questore ma ci sentiremo ancora oggi – ha spiegato Sala a margine della deposizione dei fiori al sacrario dei Caduti in occasione della giornata delle Forze armate – Sono veramente lontano da immaginare un sistema ordinamentale della giustizia troppo aggressivo, ma così alla fine si rischia veramente poco e questo non va bene. Bisogna disincentivare questo tipo di atteggiamenti prima ancora di controllarli”.

E e chi "invoca tolleranza zero rispondo ‘sì, e poi anche se fossero arrestati e non solo fermati, e messi in prigione, dove?’ – ha concluso Sala – non ci sono le strutture adeguate”.