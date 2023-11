Aggressione a coltellate per uccidere: ventunenne ferito a un polmone e tre minorenni arrestati

Milano, 4 ottobre 2023 – L'aggressione, probabilmente per futili motivi, nel cuore della movida. Il raid del branco contro un gruppo di amici. E quelle otto coltellate sferrate per uccidere. Stanotte gli agenti di polizia hanno arrestato per tentato omicidio un sedicenne italiano e due marocchini di 16 e 17 anni, accusati del tentato omicidio di un ventunenne, finito in ospedale con un polmone collassato.

L'aggressione

Il primo intervento della polizia è andato in scena alle 2.30: gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura sono stati inviati dalla centrale operativa in corso Como 5 per la segnalazione di un'aggressione da parte di una decina di giovani descritti come nordafricani ai danni di un gruppetto di ragazzi.

I soccorsi e le manette

Nel frattempo, i sanitari di Areu stavano già soccorrendo i due feriti: un ventiduenne trasportato in condizioni non gravi al Fatebenefratelli per una ferita alla mano e un ventunenne accompagnato in codice rosso nello stesso ospedale per gli squarci provocati da ben otto fendenti. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze dei loro amici, per avere un identikit dei fuggitivi. Grazie a quelle descrizioni diramate via radio, gli investigatori del commissariato Garibaldi Venezia, che proprio in quelle ore stavano svolgendo un servizio di controllo straordinario tra Porta Venezia e corso Como, sono riusciti a fermare i tre minorenni,in via de Cristoforis a poche decine di metri dal luogo dell'aggressione. che sono stati riconosciuti dagli amici dei ventenni; uno di loro aveva ancora i vestiti sporchi di sangue.

I numeri

Nel corso del servizio svolto in zona movida, proseguito dopo il raid, la polizia ha comminato 33 sanzioni per violazioni del Codice della strada e controllato 234 persone, accompagnandone sei in Questura per le valutazioni sulla loro posizione sul territorio nazionale.