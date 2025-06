Beppe Sala in bici da Milano a Zoagli coi calzini di Che Guevara e Fidel Castro: partenza alle 5.30 e via per 210 chilometri

Milano – Partenza alle 5.30 del mattino da Milano, arrivo alle 16.00 a Zoagli dopo 210 chilometri di pedalata. Giuseppe Sala non smette di stupire e, soprattutto, di pedalare. Il sindaco del capoluogo lombardo ha documentato la sua ultima impresa ciclistica sulle storie di Instagram, condividendo con i follower ogni momento di un viaggio che è diventato ormai una tradizione personale.

“E comunque sorrido”, ha scritto il primo cittadino milanese nella foto che lo ritrae quasi a fine percorso, come se la fatica di quasi 11 ore in sella non fosse sufficiente a scalfire il suo entusiasmo. Ma il vero dettaglio è un altro: i calzini indossati dal sindaco ritraevano i volti di Che Guevara e Fidel Castro, che Sala ha definito “compagni di viaggio” nella didascalia (c’è da chiedersi se i due interessati avrebbero gradito).

Non si tratta della prima volta che il sindaco milanese compie questa traversata. Nel 2022 aveva già percorso lo stesso tragitto di 210 chilometri da Milano fino alla sua casa di Zoagli, confermando come questa sfida sia diventata un appuntamento fisso della sua agenda personale. Mentre nel 2021 aveva completato l’impresa “con bicicletta da corsa, maglia gialla stile Tour de France” e “11 collaboratori e amici a fianco”.

L’impresa ciclistica di Sala non è solo una questione di forma fisica o di passione personale, ma riflette un orientamento per la mobilità sostenibile che ha caratterizzato i suoi mandati da sindaco. Alla guida di Milano, Sala si è fatto promotore di numerosi progetti per incentivare l’uso della bicicletta in città.

La strategia dell’amministrazione Sala ha puntato con decisione sullo sviluppo della rete ciclabile milanese. “Voglio produrre un piano bici in linea con le grandi città europee”, ha detto nel 2023. Per lui – nonostante i problemi di sicurezza stradale di questi anni – le piste ciclabili rappresentano “una valida alternativa al flusso di cittadini” e un elemento centrale nella sua visione di Milano.