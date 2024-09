Sagra del pesce. Comici e maghi per fare festa

Debutta a Peschiera la "Corte di Menelao", un innovativo format artistico, culturale e musicale che si avvale della partecipazione di famosi comici, tribute band e artisti di strada. L’occasione è la Sagra del pesce, l’atteso appuntamento annuale che andrà in scena per due fine settimana (20-21-22 e 27-28-29 settembre) presso il parco Borromeo in via Filzi, con l’obiettivo di far riscoprire le antiche tradizioni culinarie e ricreare un momento di svago dove la comunità possa ritrovarsi. Ed è proprio in questo spirito di festa collettiva che si inserisce la "Corte di Menelao", con una contaminazione fra diverse discipline uniche nel suo genere, in grado di offrire forme di intrattenimento non stop durante tutta la durata della kermesse culinaria.

Così il parco verrà trasformato in un villaggio fantastico animato da trampolieri, mangiafuoco, maghi, fachiri, una mongolfiera, cerchi di fuoco e il cappello parlante di Harry Potter. Il format prevede inoltre tre eventi principali: il venerdì sera è di scena il cabaret con la presenza di artisti di fama nazionale che hanno calcato palchi di Zelig, Made in Sud e Colorado. Il sabato sera sarà la volta delle tribute band, che ripropongono i brani di Vasco Rossi, Queen, Ligabue e molti altri, con artisti vincitori anche di contest televisivi come Tali e quali. La domenica invece sarà la magia la vera protagonista con maghi e mentalisti fra cui il vincitore di Tu si que vales. L’ingresso agli eventi è gratuito a tutti coloro che consumeranno i loro pasti in loco. È consigliata la prenotazione tramite Whatsapp al numero 389-0265550.

Valeria Giacomello